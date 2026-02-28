Раскрыты масштабы потерь ВСУ при битве за Красноармейск Замкомбата Темников: ВСУ потеряли в Красноармейске несколько тысяч человек

Вооруженные силы Украины потеряли при битве за Красноармейск несколько тысяч человек, в том числе элитные подразделения, заявил замкомандира мотострелкового батальона Александр Темников. По его словам, которые приводит ТАСС, уйти из города удалось лишь незначительной части гарнизона.

В процессе освобождения Красноармейска противники потеряли значительную часть их подготовленных бойцов, потому что там группировка насчитывалась несколько тысяч бойцов. И в последующем они просто потеряли все эти элитные подразделения, которыми они хвалились, которые они везде в новостях обозначали прямо как защита и оплот, — отметил Темников.

Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными более 1,5 млн военнослужащих. Только за первые недели 2026 года этот показатель вырос еще на 65 тыс. человек.

До этого в Минобороны России сообщили, что до 30% военнослужащих ВСУ страдают от обморожений. Эвакуация пострадавших затрудняется из-за сложных погодных условий и проблем с логистикой. Тела украинских военных, найденные на бывших позициях, это подтверждают.