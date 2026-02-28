Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 10:26

Раскрыты масштабы потерь ВСУ при битве за Красноармейск

Замкомбата Темников: ВСУ потеряли в Красноармейске несколько тысяч человек

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины потеряли при битве за Красноармейск несколько тысяч человек, в том числе элитные подразделения, заявил замкомандира мотострелкового батальона Александр Темников. По его словам, которые приводит ТАСС, уйти из города удалось лишь незначительной части гарнизона.

В процессе освобождения Красноармейска противники потеряли значительную часть их подготовленных бойцов, потому что там группировка насчитывалась несколько тысяч бойцов. И в последующем они просто потеряли все эти элитные подразделения, которыми они хвалились, которые они везде в новостях обозначали прямо как защита и оплот, — отметил Темников.

Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными более 1,5 млн военнослужащих. Только за первые недели 2026 года этот показатель вырос еще на 65 тыс. человек.

До этого в Минобороны России сообщили, что до 30% военнослужащих ВСУ страдают от обморожений. Эвакуация пострадавших затрудняется из-за сложных погодных условий и проблем с логистикой. Тела украинских военных, найденные на бывших позициях, это подтверждают.

Россия
ДНР
Красноармейск
СВО
Украина
потери ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе опустели прилавки «Русских магазинов»
Трамп рассказал, что означают новые удары по Ирану
Умерла актриса Ирина Шевчук: кадры прощания с артисткой
Генконсул раскрыл реальные санитарные условия на юге Вьетнама
Пять полицейских не смогли совладать с матерью и дочерью в британском баре
Столб черного дыма над загоревшимся ТЦ попал на видео
«Полны воды»: полковник заявил об адских условиях в окопах ВСУ
Диверсанты ВСУ не признали россиянина и погибли
Маркова раскрыла, что помогло Шевчук попасть в «А зори здесь тихие»
В России появится обязательное страхование от киберугроз
Раскрыты масштабы потерь ВСУ при битве за Красноармейск
Сноубордисты едва не стали обедом для медведицы
Стало известно, какие цели Израиль атаковал в Иране
Стало известно, где находился Хаменеи в момент израильского удара по Ирану
В атаке Израиля на Иран найден американский след
Новая серия взрывов прогремела в Тегеране
Военэксперт назвал ключевую ценность Херсонского направления
Популярная нейросеть дала сбой в России
Назван последний документ, сдерживающий ядерную катастрофу
В Афганистане сбили пакистанский самолет и захватили в плен пилота
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.