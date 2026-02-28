Израиль нанес удар по Ирану 28 февраля: что известно, началась новая война?

Армия обороны Израиля нанесла серию ракетных ударов по столице Ирана. Что известно о результатах ударов 28 февраля, к чему готовится Израиль, как причастны США?

Что известно об ударе Израиля по Ирану 28 февраля

Около 09:20 утра по московскому времени серия взрывов прогремела в столице Ирана Тегеране. Одновременно министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что ЦАХАЛ наносит «превентивный» удар по целям в Иране.

Кац объявил, что удар был нанесен, «чтобы устранить угрозы для еврейского государства». Название операции — «Щит Иуды».

Источники СМИ в Тегеране сообщили, что первая серия ракет пришлась по Университетской улице и району Джомхури. В ходе первой серии ударов были атакованы штаб-квартира иранской разведки и аэропорт Тегерана. Население Тегерана получило на мобильные устройства массовую рассылку о необходимости последования в убежища и отказа от необязательных поездок.

Через несколько минут после первой серии ударов последовала вторая. Источники в Сирии и Ираке опубликовали видео пролета крылатых ракет через территорию этих стран. Воздушное пространство Ирака и Сирии закрыто. Около 10 утра стало известно, что под ударом также оказался Исфахан, где находится комплекс по обогащению урана. Еще один удар по ядерному объекту был нанесен близ города Кум.

Ynet пишет со ссылкой на высокопоставленные источники Израиля, что удары наносились «по адресам» с целью убийства ключевых лиц Исламской Республики. По сообщениям, под ударом оказались офисы президента Ирана Масуда Пезешкиана и Верховного лидера аятоллы Хаменеи.

По данным Reuters, аятоллы Хаменеи сейчас нет в столице Ирана, его заблаговременно вывезли.

Как ответит Иран, чего ждут в Израиле

Израиль закрыл свое воздушное пространство в ожидании ответных ударов со стороны Ирана. Публику просят не посещать израильские аэропорты. Исраэль Кац объявил режим чрезвычайного положения по всей стране — прекращены занятия в школах и вузах, запрещены собрания.

При этом в ЦАХАЛ заявили, что ответная реакция Ирана ожидается «не ранее ночи».

Что стало причиной удара по Ирану, переговоры с США

Израильский канал N12 первым заявил, что атака на Тегеран является совместной операцией, проведенной Израилем и Соединенными Штатами.

Ту же информацию со ссылкой на свои источники распространило арабское издание Al Jazeera, а позже американские источники подтвердили в разговоре с The New York Times.

При этом представитель Минобороны Израиля заявил, что операция против Ирана планировалась «месяцами», а дата начала была определена «несколько недель назад». Окончательное решение об атаке было принято в последние 24 часа — в США и Израиле «пришли к выводу, что продолжать переговоры с Тегераном невозможно», заявил Al Jazeera израильский источник.

Между тем лишь позавчера США и Иран начали третий раунд переговоров по «ядерной сделке» в Женеве. Американские источники заявили Axios, что переговоры проходят якобы «в позитивном ключе», однако иранские источники этого не подтвердили. При этом Иран не согласился на ключевые требования президента США Дональда Трампа, объявив, что не намерен отказываться от обогащения урана и своей ракетной программы.

За то время, пока шли переговоры, США собрали на Ближнем Востоке крупнейшую группировку военных сил и средств в истории, включая ударные группировки во главе с атомными авианосцами USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford, десятки истребителей, штурмовиков, самолетов РЭБ и РЭР, а также летающих танкеров-заправщиков.

«Американцы демонстрируют, что им нельзя верить. Вчера переговоры в Женеве и договоренность о [ядерной программе] — сегодня бомбы», — констатировал Telegram-канал «Политджойстик»

Израильский чиновник заявил каналу N12, что интенсивные совместные удары США и Израиля продлятся как минимум четыре дня.

«Тегеран будет выглядеть не так, как раньше, уже на следующий день», — объявил он.

Около 10:30 президент США Дональд Трамп официально выступил с объявлением атаки на Иран. Он объяснил, что Вашингтон «защищает американцев, уничтожая цели на иранской территории».

