Лягнувшей полицейского петербурженке вынесли приговор Петербурженке назначили два года условно за применение насилия к полицейскому

Василеостровский районный суд вынес приговор петербурженке, которую признали виновной в оскорблении полицейского и применении к нему неопасного для жизни насилия, сообщает Neva.today со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга. Женщина лягнула полицейского ногой в голень.

Как сообщает пресс-служба, инцидент произошел в коммунальной квартире. Жительница вела себя неподобающим образом и находилась в состоянии алкогольного опьянения. Когда приехала полиция, она стала ругаться матом в адрес правоохранителя, а затем оставила ему синяк.

Сама фигурантка дела признала вину. Суд приговорил ее к двум годам условно с испытательным сроком два года и со штрафом в размере зарплаты за один месяц.

