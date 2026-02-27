Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 17:26

Лягнувшей полицейского петербурженке вынесли приговор

Петербурженке назначили два года условно за применение насилия к полицейскому

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Василеостровский районный суд вынес приговор петербурженке, которую признали виновной в оскорблении полицейского и применении к нему неопасного для жизни насилия, сообщает Neva.today со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга. Женщина лягнула полицейского ногой в голень.

Как сообщает пресс-служба, инцидент произошел в коммунальной квартире. Жительница вела себя неподобающим образом и находилась в состоянии алкогольного опьянения. Когда приехала полиция, она стала ругаться матом в адрес правоохранителя, а затем оставила ему синяк.

Сама фигурантка дела признала вину. Суд приговорил ее к двум годам условно с испытательным сроком два года и со штрафом в размере зарплаты за один месяц.

Ранее охранники столичного торгового центра «Щука» подверглись нападению со стороны группы агрессивных мужчин. Потасовка началась после того, как один из посетителей вступил в конфликт с сотрудниками охраны.

полицейские
нападения
Санкт-Петербург
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ад в тайных тюрьмах СБУ: режим Зеленского скрывает зверства от всего мира
«Жуткие истории»: Москалькова о зверствах ВСУ над пленными россиянами
В Минобороны раскрыли детали атаки ВСУ на Россию
Бывший сотрудник ГАИ жестоко избил свою экс-супругу
Военэксперт ответил, зачем ВСУ отправляют все больше элитных групп под Сумы
Инспектор ДПС умер после того, как его переехал школьник на BMW
«Выдумывает»: Азаров рассказал, кто срывает мирный процесс по Украине
Почти 70% автопарка России составили машины старше 10 лет
Экс-депутат Рады объяснил внезапную популярность боксера Усика на Украине
Сезонная смена текстиля в ванной: нужно ли это и зачем
В ГД призвали досконально разобраться в избиении пенсионерки в Кузбассе
Новые подробности пропажи девочки в Смоленске: что не так с похитителями
Лягнувшей полицейского петербурженке вынесли приговор
Мать едва не стала убийцей собственных малолетних детей
В Сети появились кадры побега осужденного в Москве
В погоне за Гретцки и Хоу: какие рекорды НХЛ еще не побил Овечкин
Российские разработчики произвели прорыв в локализации дронов
В России перестали продавать один из романов Сорокина
Мясников признался, почему заглядывается на 50-летних россиянок
Природа против ВСУ и трусливый штурм: новости СВО к вечеру 27 февраля
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.