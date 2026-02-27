Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 18:34

Стало известно, в чем подозревают экс-главреда Readovka

РБК: основателя Readovka подозревают в хищении 1 млрд рублей у Минобороны России

Алексей Костылев Алексей Костылев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Основателя и бывшего главреда издания Readovka Алексея Костылева подозревают в хищении 1 млрд рублей у Минобороны России при реализации государственных контрактов, передает РБК со ссылкой на следователя. По просьбе адвоката судья приобщила к материалам дела копию удостоверения о награждении журналиста медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Также были приложены медицинские справки, свидетельствующие о наличии у Костылева тяжелых заболеваний после аварии, в которую он попал в октябре 2024 года. В связи с этим защита попросила избрать экс-главреду меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку нахождение под стражей может угрожать его жизни.

Кроме того, адвокат обратил внимание на то, что Костылев является гражданином России и у него есть недвижимость, в которой он может находиться под домашним арестом. Помимо всего прочего защита указала, что журналист не намерен скрываться от следствия — 9 сентября и 21 октября 2025 года он добровольно приходил в ГУ МВД по Москве.

Ранее издание Readovka.news подтвердило информацию о задержании бывшего главреда. Там уточнили, что руководство холдинга оказывает максимальное содействие следственным органам в рамках расследования уголовного дела. В Тверском суде Москвы заявили, что следствие требует ареста Костылева.

