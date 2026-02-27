Силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника за четыре часа

Силы ПВО России сбили 33 украинских беспилотника за четыре часа над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Министерстве обороны РФ. Перехват осуществлялся дежурными средствами ПВО в период с 13:00 до 17:00 мск 27 февраля.

27 февраля в период с 13:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 20 БПЛА — над территорией Белгородской области, семь БПЛА — над территорией Брянской области, шесть БПЛА — над территорией Курской области, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что украинские беспилотники попытались атаковать регион. Российские средства ПВО и ВКС сбили три вражеских дрона. По словам губернатора, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На места падения обломков направили оперативные службы.

До этого сообщалось, что во время ночной атаки Вооруженных сил Украины на Удмуртию пострадали минимум 11 местных жителей. По данным регионального Минздрава, трое из них госпитализированы: два пациента — в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом.