27 февраля 2026 в 12:02

В Раде указали на самую большую проблему ВСУ

Депутат Рады Костенко назвал баллистические ракеты самой большой проблемой ВСУ

Вооруженные силы Украины испытывают серьезные трудности в противодействии российским баллистическим ракетам, заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко в эфире украинского YouTube-канала «Говорит великий Львов». По его словам, для перехвата нужны дорогостоящие ракеты ПВО, которых не хватает.

Сама технология баллистики достаточно сложная <…>, и необходимы достаточно дорогие ракеты, достаточно нераспространенные, их производят только США, и производят в небольших количествах. Это проблема, иногда по некоторым ракетам нужно две выпускать, чтобы сбить их. Поэтому баллистика сейчас самая большая проблема, — сказал Костенко.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ВС России могли нанести удар по базе 808-й отдельной бригады ВСУ поддержки инженерных войск в Одесской области. Он не исключил, что там хранилась западная военная техника. Эксперт отметил, что на базе военные могли заниматься рекрутингом и обучением личного состава перед отправкой на передовую. По его словам, она была законной целью, на которой верифицировали активность украинской армии. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

ПВО
баллистические ракеты
Украина
ВСУ
Верховная рада
