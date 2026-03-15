15 марта 2026 в 11:55

Украинским депутатам грозит мобилизация

Зеленский пригрозил депутатам Рады отправкой в окопы

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил депутатам Верховной рады отправкой на фронт, передает агентство Укринформ. Он заявил, что готов инициировать изменения в закон о мобилизации, чтобы народные избранники могли служить, если не будут работать в парламенте по законодательству.

Народным депутатам придется либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях к мобилизации, чтобы депутаты могли пойти на фронт, — сказал глава Украины.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Гривко внес законопроект, запрещающий сотрудникам военкоматов принудительно задерживать граждан на улице, и предлагающий изменить порядок вручения повесток на личное или почтовое. Документ также предусматривает корректировку процедур мобилизации.

Кроме того, военный аналитик Анатолий Матвийчук выразил мнение, что призыв украинских женщин в армию не способен переломить ход боевых действий ввиду неминуемых значительных потерь. Эксперт напомнил, что подобная инициатива уже озвучивалась командованием, планировавшим мобилизовать 50 тыс. девушек.

