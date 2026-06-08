Депутаты и кабмин европейской страны урезали себе зарплаты

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08 июня 2026 в 19:10

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Парламент Венгрии сократил зарплаты депутатов и премьер-министра

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: IMAGO/Didier Lebrun/imago-images.de/Global Look Press
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Парламент Венгрии принял законопроект о значительном сокращении зарплат депутатов, премьер-министра и членов правительства, передает венгерское издание VILÁGGAZDASÁG. Инициативу партии «Тиса» поддержали все основные политические силы, включая оппозиционные «Фидес» и «Нашу Родину».

Согласно новым правилам, базовый оклад депутата рассчитывается по коэффициенту 1,8 от средней зарплаты по стране вместо прежнего коэффициента 3. В результате ежемесячное базовое вознаграждение депутата снижается с 2,18 млн форинтов брутто (около 520 тыс. рублей) до 1,31 млн форинтов брутто (примерно 315 тыс. рублей). Таким образом, один парламентарий теряет около 873 тыс. форинтов в месяц (порядка 205 тыс. рублей).

Руководители теряют еще больше из-за надбавок, привязанных к базовой ставке. Председатель парламента будет получать около 3,81 млн форинтов брутто (около 908,5 тыс. рублей) вместо 5,89 млн (1,4 млн рублей). Зарплаты вице-спикеров и некоторых руководителей фракций снизятся с 4,36 млн (чуть больше 1 млн рублей) до 3,14–3,47 млн форинтов (до 827,8 тыс. рублей).

Доход премьер-министра, по словам Петера Мадьяра, составит около 3,8 млн форинтов брутто (около 908,4 тыс. рублей), что на 4–5 млн (до 1,2 млн рублей) меньше текущего уровня. Доходы министров сократятся примерно на 1,5–2 млн форинтов в месяц (до 476 тыс. рублей).

Ранее ведомство по контролю за соблюдением честности и неподкупности Венгрии выявило несколько подозрительных госзакупок, которые были совершены еще при правительстве бывшего премьер-министра Виктора Орбана. Их сумма оценивается в €3,5 млрд.

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