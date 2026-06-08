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08 июня 2026 в 19:59

Восемь тысяч россиян из 55 регионов остались без жилья

Более 8 тыс. семей остались без жилья из-за недобросовестных подрядчиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Более 8 тыс. российских семей, оформивших льготную ипотеку на строительство частных домов, остались без жилья из-за действий недобросовестных подрядчиков, сообщает Telegram-канал Baza. Вместо готовых домов многие получили недострои, кредитные обязательства и многолетние судебные разбирательства.

По данным АНО «ДАР» и инициативной группы пострадавших, общий ущерб от недобросовестных застройщиков ИЖС оценивается в 30 млрд рублей. В общественном реестре значатся 265 компаний, на которые регулярно поступают жалобы, а проблема затронула жителей 55 регионов. Наибольший объем ущерба зафиксирован в Московской области — более 10 млрд рублей.

По информации канала, компании используют различные мошеннические схемы, включая перераспределение средств новых клиентов на завершение старых объектов или создание фирм-однодневок с последующим банкротством. Зачастую строительство останавливается после выполнения минимальных работ, после чего застройщики прекращают деятельность или меняют юридическое лицо.

Ранее депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что выписка из ЕГРН поможет избежать проблем при покупке вторичного жилья. По его словам, заказ техплана дома также исключит сложности.

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