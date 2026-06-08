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08 июня 2026 в 19:55

«Присоединяется»: Полянский указал на изменение позиции Венгрии в ОБСЕ

Полянский: представители Венгрии теперь чаще присоединяется к позиции ЕС

Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский Фото: Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости
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Новая венгерская делегация теперь чаще присоединяется к позиции Евросоюза и не блокирует общие заявления и выступления, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, которые передает РИА Новости, такая тенденция стала наблюдаться после смены венгерского правительства.

Они (представители Венгрии — NEWS.ru.) могут дополнять общеевропейскую позицию в национальном качестве, но теперь, как правило, присоединяются к тому, что говорит Евросоюз, и уже не блокируют общие заявления и выступления, многие из которых применительно к Украине Венгрия на предыдущем этапе не поддерживала, — сказал Полянский.

Ранее представитель правительства Венгрии Ванда Сонди заявила на брифинге, что если Украина не выполнит обязательства по правам венгров Закарпатья, процесс ее вступления в Евросоюз остановится. По ее словам, страна не препятствует открытию первого блока переговоров, но по его завершении будет представлен отчет о выполнении условий.

До этого венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что Венгрия одобрила открытие первой части переговоров о вступлении Киева в ЕС после достижения соглашения на уровне постпредов. Он рассказал, что Киев внес определенные изменения в свое законодательство.

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