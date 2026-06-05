В Венгрии раскрыли, в каком случае остановят процесс вступления Киева в ЕС Венгрия пригрозила заморозить вступление Украины в ЕС из-за прав венгров

Если Украина не выполнит обязательства по правам венгров Закарпатья, процесс ее вступления в Евросоюз остановится, заявила представитель правительства Венгрии Ванда Сонди на брифинге. По ее словам, которые приводит пресс-служба кабмина, страна не препятствует открытию первого блока переговоров, но по его завершении будет представлен отчет о выполнении условий.

Первый блок переговоров сейчас откроется, Венгрия этому не препятствует, но по завершении первого блока будет представлен отчет, все ли там выполнено. Если это не будет выполнено, то процесс вступления остановится, — сказала Сонди.

Представитель правительства добавила, что остановка процесса «очевидно, не в интересах украинской стороны». Поэтому если Киев хочет вступить в Евросоюз в долгосрочной перспективе, через 10–15 лет, он должен выполнить обязательства, согласованные с венгерской стороной, подчеркнула она.

Ранее венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что Венгрия одобрила открытие первой части переговоров о вступлении Киева в ЕС после достижения соглашения на уровне постпредов. Он рассказал, что Киев внес определенные изменения в свое законодательство.