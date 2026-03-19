19 марта 2026 в 21:17

Житель Липецкой области застрелил сотрудника полиции

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Чаплыгинском округе Липецкой области местный житель открыл стрельбу по сотрудникам военной полиции, в результате один из правоохранителей погиб на месте, сообщили в управлении СК России по региону. Инцидент произошел в четверг, 19 марта.

Подозреваемый, вооруженный огнестрельным оружием, открыл огонь по прибывшим сотрудникам военной полиции. В результате происшествия один из полицейских получил смертельное ранение и скончался на месте, — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

Ранее в Крыму арестовали мужчину, который ранил четырех полицейских. Его поместили под стражу до 16 мая. Инцидент произошел 16 марта в селе Стефановка. В дом к 49-летнему мужчине пришли правоохранители в рамках оперативно-разыскных мероприятий. По версии следствия, фигурант дела открыл по ним огонь из ружья, выдернул кольцо гранаты и бросил боеприпас в направлении стражей порядка.

Липецкая область
убийства
полиция
сотрудники
смерти
