29 апреля 2026 в 15:27

В России призвали разнести всю индустрию БПЛА Украины после мощных атак

Депутат Журавлев призвал уничтожить индустрию БПЛА на Украине

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал уничтожить украинскую индустрию беспилотников. По его словам, сказанным NEWS.ru, удары по путям транспортировки дронов ВСУ помогут прекратить атаки на российскую территорию.

Если мы хотим, чтобы беспилотники ВСУ не устраивали апокалипсис в российских городах, нам нужно уничтожить всю индустрию БПЛА, которая при киевском режиме неожиданно разрослась. Следует понимать, что само понятие «украинский дрон» — фейк: они максимум печатают детали на 3D-принтерах, а потом собирают их в единый механизм. Все технологии, естественно, зарубежные. Основные узлы везут из Европы, и стоит только оборвать эти поставки, как немедленно прекратятся удары по России. Нужно разбомбить мосты, порты, железнодорожные станции, и здесь достаточно было бы двух десятков точных попаданий, чтобы лишить Украину этой отрасли навсегда, — высказался Журавлев.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за семь часов силы ПВО перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами страны. По информации ведомства, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской и Оренбургской областями. ВСУ также пытались атаковать Пермский край.

Власть
Россия
Украина
ВСУ
БПЛА
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
