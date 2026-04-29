ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 50 БПЛА

Силы ПВО за семь часов перехватили и уничтожили над регионами РФ 50 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Оренбургской областей. Также ВСУ пытались атаковать Пермский край.

29 апреля с 07:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что над Орском Оренбургской области прогремели взрывы. В материале сказано, что силы противовоздушной обороны работают по украинским беспилотникам в небе. По словам очевидцев, в одном из районов города поднимается дым. В российском Минобороны соответствующую информацию не комментировали.

Ранее Минобороны сообщило, что силы Черноморского флота ВМФ РФ уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ. По данным ведомства, морские дроны противника были ликвидированы в северо-западной части Черноморской акватории.