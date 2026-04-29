Взрывы прогремели над российским городом

Telegram-канал SHOT передает, что над Орском Оренбургской области прогремели взрывы. В материале сказано, что ПВО работает по украинским БПЛА в небе. По словам очевидцев, в одном из районов города поднимается дым. В Минобороны эту информацию еще не комментировали.

Местные жители рассказали, что несколько взрывов и стрельба были слышны в северо-западной части города. По данным канала, перед этим сработала сирена воздушной опасности. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Также объявлен режим беспилотной опасности в Свердловской области, Пермском крае и Челябинской области. В аэропортах Орска, Челябинска, Екатеринбурга и Перми ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Утром 28 апреля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 186 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Краснодарский край, Республику Крым и акватории Черного и Азовского морей, уточнили в министерстве.