ВСУ попытались атаковать Россию ночью с помощью почти 200 БПЛА Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 186 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 186 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Курской областей. Также Вооруженные силы Украины попытались атаковать Краснодарский край, Республику Крым и акватории Черного и Азовского морей, уточнили в министерстве.

В течение прошедшей ночи в период с 22:00 мск 27 апреля до 07:00 мск 28 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 186 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

До этого в Беловском районе Курской области местный житель получил серьезные ожоги в результате атаки Вооруженных сил Украины. Как уточнил губернатор Александр Хинштейн, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Он также рассказал об атаке FPV-дрона квадрокоптерного типа в деревне 1-е Яньково Рыльского района. Беспилотник нанес удар по территории агрофермы «Рыльская», в результате повреждены рукавное зернохранилище и перегрузчик.