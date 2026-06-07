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07 июня 2026 в 21:33

Знаменитый футболист потерял сознание во время матча с Украиной

Футболист Кристиан Эриксен потерял сознание во втором тайме матча с Украиной

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Датский футболист Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча против сборной Украины. Инцидент произошел во втором тайме, после чего встречу пришлось прервать. Это уже второй подобный случай в карьере игрока.

Известно, что в 2021 году у Эриксена произошла остановка сердца во время матча Евро-2020 против Финляндии. Тогда врачи установили ему кардиостимулятор и разрешили продолжить карьеру. В настоящее время 34-летний футболист, выступавший за «Аякс» и «Манчестер Юнайтед», играет за «Вольфсбург» и сборную Дании. Сейчас он проходит медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что в столице Габона нашли тело экс-футболиста сборной страны Иренду Мусаву-Кинга. Отмечается, что 34-летний спортсмен скончался при невыясненных обстоятельствах. В последний раз он играл в индийском «Бенгалуру».

До этого бывший защитник сборной Греции и ряда итальянских клубов Мариос Иконому скончался в возрасте 33 лет после аварии на мотоцикле. Его госпитализировали с тяжелыми травмами головы. Спустя несколько дней он умер в реанимации.

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