Пулеметчик против дронов и танк НАТО в огне: новости СВО на вечер 7 июня

Пулеметчик против дронов и танк НАТО в огне: новости СВО на вечер 7 июня

Российский пулеметчик расстрелял шесть дронов ВСУ прямо в воздухе, украинские военные лишились редкого шведского танка в Харьковской области, а также потеряли свыше 1300 бойцов за сутки. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 7 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Пулеметчик ВС России сбил шесть дронов ВСУ

Российский морской пехотинец на Добропольском направлении уничтожил из пулемета шесть БПЛА ВСУ, одновременно атаковавших его позицию, сообщил военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным Буша. По его словам, поражение беспилотников произошло в ходе одного из боестолкновений, когда солдат укрылся в окопе и последовательно ликвидировал цели короткими очередями.

Помимо этого, военный обратил внимание на резкое увеличение количества применяемых противником беспилотных аппаратов. По его наблюдениям, прежде между вражескими налетами случались передышки, тогда как сейчас дроны находятся в воздухе почти круглосуточно.

Редкий танк ВСУ взлетел на воздух после удара ВС РФ в Харьковской области

Расчеты ударных FPV-дронов, входящие в состав группировки войск «Север», уничтожили редкий танк STRV-103 шведского производства на территории Харьковской области, рассказал начальник огневого поражения с позывным Метеор. Офицер уточнил, что вражеская боевая машина была поражена прямо в капонире, где укрывалась.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Разведчики нашли пункт временной дислокации украинских танкистов и передали координаты командованию, после чего к работе приступили операторы дронов с оптоволоконной системой управления. Метеор отметил, что инженеры-саперы оснастили беспилотник кумулятивным зарядом для гарантированного пробития брони и полного исключения возможности восстановления подбитой машины.

Авиабомбы ВКС России накрыли пункты управления дронами ВСУ

Российские войска нанесли удары авиационными бомбами по командным пунктам беспилотной авиации противника и местам временного размещения украинских подразделений в Днепропетровской и Херсонской областях, сообщило Министерство обороны РФ. В военном ведомстве подтвердили успешное поражение всех назначенных целей.

Под удары попал пункт управления БПЛА 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ неподалеку от населенного пункта Новопавловка в Днепропетровской области. Также поражены места дислокации 63-й отдельной мобильной бригады в районе села Щурово и 121-й отдельной бригады теробороны около населенного пункта Суханово на территории Херсонщины.

Российские дроноводы перебили важную логистическую артерию ВСУ

Успешные атаки российских войск на логистическую артерию между Харьковом и Сумами вынудили украинские войска корректировать пути доставки боевой техники, сообщили в силовых структурах РФ. Отмечается, что удары наносились с помощью беспилотников.

Благодаря эффективной работе операторов дронов переброска вооружения из одного областного центра в другой теперь идет в обход через Полтавскую область. Противник вынужден пересматривать схемы материально-технического обеспечения.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВСУ лишились более 1300 бойцов за один день

Суточные потери украинской армии превысили 1300 бойцов, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Наиболее серьезный урон противнику нанесла группировка «Восток», где уничтожено более 450 военнослужащих ВСУ.

Группировка «Центр» ликвидировала свыше 300 солдат ВСУ, а «Север» — более 210. В зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили больше 190 человек. Подразделения объединения «Юг» отчитались об уничтожении свыше 120 украинских военных.

Пленные бойцы ВСУ раскрыли данные по выживаемости украинских штурмовиков у Шевченко

Украинское командование бросает в бой у поселка Шевченко штурмовые отряды, чей средний срок выживания на передовой составляет не более двух-трех месяцев, сообщили представители российских силовых ведомств. Примечательно, что эти соединения состоят из насильно мобилизованных граждан.

Такие сведения получены при допросах попавших в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины. Инструкторы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ признают, что новобранцы после мобилизации живут на позициях не дольше указанного периода.

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