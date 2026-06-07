Российский морпех в одиночку отбился от налета шести дронов ВСУ

Российский морской пехотинец на добропольском направлении сбил из пулемета шесть ударных дронов ВСУ, которые одновременно атаковали его позицию, сообщил РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным «Буша». По его словам, беспилотники были уничтожены во время одного из боевых эпизодов.

У нас (есть — NEWS.ru) такой боец Хантер. Я не знаю, это просто машина для убийства. Он с пулемета с 70 метров FPV сбивает. На него атака шла — шесть штук. На него по очереди заходят. Он просто короткими очередями, — рассказал морпех.

По словам «Буши», во время атаки российский военнослужащий укрылся в окопе и последовательно поражал беспилотники короткими очередями из пулемета. Все шесть дронов, направленных на бойца, были уничтожены.

Военнослужащий также отметил резкий рост числа украинских беспилотников. По его словам, если раньше между налетами были относительно спокойные периоды, то теперь дроны находятся в воздухе практически постоянно.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что средства ПВО сбили за ночь 95 украинских беспилотников. В частности, дроны уничтожили в 12 регионах России и над акваторией Черного моря.