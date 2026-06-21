Российские военные бесперебойно обеспечивают передовые позиции боеприпасами, продовольствием и медикаментами, а все попытки ВСУ нарушить логистику пресекаются, рассказал РИА Новости офицер морской пехоты с позывным Каток. Противник активно атакует маршруты подвоза, но российские подразделения адаптируются к изменяющейся обстановке. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Противник ведет активную работу, пытается нарушить нашу логистику, но мы подстраиваемся под ситуацию, выбираем запасные маршруты движения и анализируем действия противника. Наша работа не прекращается, личный состав обеспечивается всем необходимым имуществом, — рассказал заместитель командира батальона 61-й гвардейской бригады морской пехоты.

Он отметил, что маршруты снабжения корректируются с учетом оперативной обстановки и погоды, используются дополнительные средства защиты от дронов: системы РЭБ и «мангалы» на технике. Каток подчеркнул, что даже применение противником беспилотников большой дальности не нарушает работу подразделений материально-технического обеспечения.

Ранее российский морпех-медик с позывным Мицар заявил, что помог спасти свыше 500 солдат во время специальной военной операции за два года. Двадцатилетний медик из 40-й гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки «Восток» подчеркнул, что этот успех является результатом работы всей команды, включая штурмовиков и эвакуационные группы.