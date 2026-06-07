Около 100 «птичек» ВСУ уничтожили над Россией за ночь

Около 100 «птичек» ВСУ уничтожили над Россией за ночь Минобороны России: средства ПВО сбили за ночь 95 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны сбили за ночь 95 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в МАКСе. В частности, дроны уничтожили в 12 регионах России и над акваторией Черного моря.

В течение ночи в период с 20:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что БПЛА сбили в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Ярославской областях. Кроме того, дроны нейтрализовали в Краснодарском крае, Московском регионе и в Крыму.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Миллеровском районе в ночь на 7 июня были уничтожены БПЛА. Он добавил, что опасность атаки дронов сохраняется, и призвал жителей области к осторожности.

До этого в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщили, что за минувшие сутки ВСУ 17 раз обстреляли населенные пункты региона. Ранения получили семь гражданских лиц, в том числе двое детей.