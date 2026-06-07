Вооруженные силы России поразили объекты ВСУ в 141 районе

Российская авиация, беспилотники и артиллерия поразили объекты ВСУ в 141 районе, сообщила пресс-служба Минобороны России на канале в МАКСе. В ведомстве уточнили, что поражены патрульные катера, склады горючего, объекты транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры.

Нанесено поражение патрульным катерам, складам горючего, объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, местам сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщали, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Также было уничтожено 11 управляемых авиабомб.

До этого в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки потеряли более 1,3 тыс. военных. В частности, в зоне ответственности группировки войск «Север» ликвидировали более 210 украинских военных.