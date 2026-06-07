В Минобороны России раскрыли потери ВСУ в зоне СВО за сутки

В Минобороны России раскрыли потери ВСУ в зоне СВО за сутки Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 1,3 тыс. военных

ВСУ за сутки потеряли более 1,3 тыс. военных, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. В частности, в зоне ответственности группировки войск «Север» ликвидировали более 210 украинских военных.

При этом в зоне группировки «Запад» ВСУ потеряли свыше 190 солдат, в зоне действия группировок «Юг» и «Центр» были ликвидированы более 120 и 300 военнослужащих соответственно. Кроме того, в результате действий группировки «Восток» потери ВСУ составили свыше 450 человек.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в районе Казачьей Лопани в Харьковской области. Источник заявил, что отдельные группы украинских десантно-штурмовых подразделений, переброшенные в этот район для сдерживания российских сил, были почти полностью ликвидированы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого представитель силовых структур РФ заявил, что элитная украинская 1-я отдельная бригада спецназначения имени Ивана Богуна понесла серьезные потери в Сумской области в районе Бачевска. Соединение, сформированное в марте 2022 года в Житомире, входит в состав Сухопутных войск ВСУ.