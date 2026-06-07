Российские военные поразили редкий шведский танк в Харьковской области FPV-дроны «Севера» поразили редкий шведский танк STRV-103 в Харьковской области

Операторы ударных FPV-дронов из группировки войск «Север» ликвидировали редкий шведский танк STRV-103 в Харьковской области, рассказал РИА Новости начальник огневого поражения с позывным Метеор. Офицер уточнил, что боевую машину поразили в капонире.

В ходе выполнения специальных задач операторами ударных FPV-дронов 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» был поражен редкий шведский танк STRV-103. Технику противника уничтожили в капонире в Харьковской области, — поделился Метеор.

Во время разведки техники противника в тылу на харьковском направлении был найден пункт временной дислокации украинских танкистов. Координаты передали командованию, после чего за дело взялись расчеты с использованием оптоволоконного управления. Как отметил Метеор, инженеры-саперы оборудовали беспилотник кумулятивной боевой частью, чтобы обеспечить надежное пробитие брони и исключить возможность восстановления поврежденной техники.

Начальник огневого поражения рассказал, что шведский танк STRV-103, разработанный в 1960-х, был выведен из эксплуатации в 1990-х. Особенность машины — отсутствие башни: наведение 105-мм орудия осуществлялось через гидравлическую систему корпуса.

Ранее сообщалось, что российские удары беспилотниками по логистике между Харьковом и Сумами вынудили ВСУ изменить маршруты переброски техники. Теперь доставка осуществляется через Полтавскую область.