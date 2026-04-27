Россиянин получил ожоги рук, ног и лица после атаки ВСУ

Хинштейн: житель Беловского района находится в тяжелом состоянии после атаки ВСУ

В Беловском районе Курской области местный житель получил серьезные ожоги в результате атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В результате атак в деревне Долгие Буды Беловского района ранен местный житель. У 64-летнего мужчины термический ожог лица, рук и ног. Он в тяжелом состоянии, — написал Хинштейн.

Глава региона уточнил, что пострадавшего оперативно госпитализировали в Курскую областную больницу. Врачи в настоящее время предпринимают все необходимые меры для стабилизации его состояния.

Кроме того, Хинштейн сообщил о других последствиях атак. В поселке Колячек Хомутовского района повреждено остекление в двух квартирах.

Губернатор также рассказал об атаке FPV-дрона квадрокоптерного типа в деревне 1-е Яньково Рыльского района. Беспилотник нанес удар по территории агрофермы «Рыльская», в результате чего повреждены рукавное зернохранилище и перегрузчик.

Ранее два мирных жителя погибли в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, противник атаковал грузовой автомобиль в районе села Вознесеновка Шебекинского округа. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
