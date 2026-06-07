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07 июня 2026 в 19:17

Сенатор предложил преподавать основы кибербезопасности в школах

Шейкин: школьников необходимо учить основам цифровой безопасности

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Основы цифровой безопасности предложили преподавать в школах на постоянной основе, заявил РИА Новости на ПМЭФ первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. Сенатор отметил, что дети с раннего возраста пользуются мессенджерами, соцсетями и игровыми приложениями, а значит, сталкиваются с цифровыми рисками почти наравне со взрослыми.

На мой взгляд, основы цифровой безопасности стоит преподавать в школах на постоянной основе. Сейчас мы видим, что дети с раннего возраста начинают пользоваться мессенджерами, соцсетями, игровыми приложениями и образовательными платформами, а значит — сталкиваются с цифровыми рисками почти наравне со взрослыми, — сказал парламентарий.

Ранее первый зампред конституционного комитета Совфеда рассказал о случаях использования мошеннической схемы, когда на банковскую карту поступает якобы ошибочный перевод от незнакомца. Шейкин предупредил, что просьба вернуть деньги на другую карту втягивает жертву в преступную цепочку по обналичиванию похищенных средств.

В свою очередь сенатор от ДНР Александр Волошин заявлял, что российская молодежь стала целью «информационной агрессии». По его словам, молодому поколению внушают, что совесть можно «заменить лайками», однако патриотические проекты помогают наладить с подростками диалог и указать верный путь.

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