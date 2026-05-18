В Совфеде раскрыли, как молодежь становится целью «информационной агрессии»

Российская молодежь стала целью «информационной агрессии», заявил сенатор от ДНР Александр Волошин на встрече с участниками экспедиции «Код непокоренных» в Смоленске. По его словам, молодому поколению внушают, что совесть можно «заменить лайками», однако патриотические проекты помогают наладить с подростками диалог и указать верный путь, передает корреспондент NEWS.ru.

Молодежи бывает сложно найти себя, свою группу, понять, куда двигаться. <…> Молодые люди — главная мишень информационной агрессии. Им внушают: историю можно продать, а совесть — заменить лайками. Но мы говорим с ними на другом языке: не лозунгами, а поступками. Не отчетами, а правдой, — подчеркнул сенатор.

«Код непокоренных» — патриотическая экспедиция, которая проходит в России с 9 по 19 мая. Ее участники объехали всю Россию, посетив города воинской славы и города-герои. В ходе поездки они осмотрели памятные места и музеи, связанные с событиями Великой Отечественной войны, пообщались с ветеранами и общественными деятелями, приняли участие в образовательных дискуссиях и спортивных мероприятиях.

Давая старт экспедиции 2026 года, Волошин отмечал, что сегодня школьная программа должна помогать российским детям увидеть Победу шире, чем просто набор дат. Для этого, по его словам, на каждом предмете в школе должны звучать разговоры о ВОВ — особенно в преддверии празднования 9 Мая.