10 мая 2026 в 15:35

В Совфеде ответили, как научить детей чтить память героев ВОВ

Сенатор Волошин: разговор о Победе должен звучать на каждом школьном предмете

Александр Волошин
В преддверии праздника разговор о Победе СССР в Великой Отечественной войне должен звучать на каждом школьном предмете, заявил NEWS.ru сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин в рамках старта просветительской молодежной экспедиции «Код непокоренных — 2026». Он отметил, что школьная программа должна помогать увидеть Победу шире, чем набор дат.

Великая Отечественная война была испытанием для всей страны, поэтому ее след есть в литературе, физике, математике, химии, биологии, технологии. На литературе школьник видит войну через слово Симонова, Твардовского, Друниной, Берггольц. На физике можно говорить о связи, радиолокации, броне, авиации, работе конструкторов. На математике — о расчетах траекторий, баллистике, шифрах, инженерных задачах фронта и тыла. На биологии — о военной медицине, госпиталях, донорстве, санитарных поездах, спасении раненых, ― сказал Волошин.

Сенатор добавил, что такой разговор показывает войну как труд миллионов людей. Советские учителя уходили на фронт и продолжали учить детей в эвакуации, напомнил собеседник.

Врачи сутками стояли у операционных столов. Инженеры создавали машины, мосты, средства связи, оружие, оборудование для заводов. Ученые искали решения, от которых зависели жизни солдат и работа тыла. За каждым предметом стоят люди, которые защищали страну своим знанием, профессией и характером. Именно так память становится личной, ― резюмировал Волошин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не делила победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую. По его словам, вклад союзников в разгром нацизма остается значимой частью исторической памяти.

Софья Якимова
