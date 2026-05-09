09 мая 2026 в 11:56

«Не делили на свою и чужую»: Путин поставил точку в итогах ВОВ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Россия никогда не делила победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую, заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме по случаю 9 Мая. По его словам, вклад союзников в разгром нацизма остается значимой частью исторической памяти.

Мы никогда не делили эту грандиозную победу на свою и чужую и потому чтим вклад всех воинов антигитлеровской коалиции, — подчеркнул глава государства.

Путин заявил, что Россия чтит вклад движения Сопротивления, партизан и подпольщиков, а память о боевом союзе и братстве по оружию будет сохраняться долгие годы. По его словам, россиян разных поколений объединяют вера в справедливость, право народов на суверенитет и любовь к Отечеству, которые остаются важными нравственными ориентирами.

Путин также заявил, что подвиг поколения победителей в Великой Отечественной войне сегодня вдохновляет участников СВО. Он добавил, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма и спас не только свою страну, но и весь мир.

Кроме того, глава государства отметил, что нацистская Германия планировала геноцид народов Советского Союза, однако не учла стойкость и силу духа его жителей. По словам Путина, несгибаемая воля людей стала непреодолимым препятствием для захватчиков.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

