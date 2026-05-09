09 мая 2026 в 10:23

Путин назвал истинных спасителей мира от немецкого фашизма

Путин заявил, что именно советский народ спас мир от нацизма

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма во время Великой Отечественной войны и спас не только свою страну, но и мир, заявил президент РФ Владимир Путин на параде Победы на Красной площади. Он подчеркнул, что жители страны всегда будут помнить этот подвиг.

Мы всегда будем помнить подвиг советского народа, то, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, — подчеркнул глава государства.

Российский лидер назвал День Победы главным, священным и самым светлым праздником, который отмечается с чувством гордости и любви к своей стране. Он также отметил, что россияне свято чтят заветы и наследие советских солдат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан с Днем Победы, призвав все страны к диалогу вместо конфликтов. Он также подчеркнул важность сохранения исторического наследия. Кроме того, Лукашенко призвал быть достойными памяти героических предков.

Узбекский лидер Шавкат Мирзиеев направил поздравление главе РФ Владимиру Путину и народу России по случаю 81-й годовщины Победы. Он отметил значение этой даты для исторической памяти.

