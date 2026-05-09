Лукашенко обратился ко всему миру в День Победы Лукашенко призвал все страны к диалогу вместо конфликтов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан с Днем Победы, призвав все страны к диалогу вместо конфликтов, сообщает пресс-служба главы государства. Он также подчеркнул важность сохранения исторического наследия.

Сегодня мы все больше осознаем ответственность за сохранение хрупкой безопасности на планете, дабы не повторить трагедию прошлого, — говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что 9 мая 1945 года стало священной датой для белорусов, символом подвига воинов Красной армии, партизан и подпольщиков. Он подчеркнул важность быть достойными памяти героических предков.

Убежден, правда о Великой Победе и впредь будет той высокой нравственной истиной, которая связывает поколения, определяет ценности, объединяет и вдохновляет на созидание, — заключил глава республики.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил поздравление главе РФ Владимиру Путину и народу России по случаю 81-й годовщины Победы. Он отметил значение этой даты для исторической памяти.