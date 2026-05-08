Мирзиеев поздравил Путина и народ России с 81-й годовщиной Победы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил поздравление президенту РФ Владимиру Путину и народу России по случаю 81-й годовщины Победы, передает пресс-служба Кремля. В обращении отмечено значение этой даты для исторической памяти.

Поздравляю лично вас и весь многонациональный народ России с 81-й годовщиной Победы. Конечно, эта Победа — наша общая история, это наша общая Победа. И мы ее никогда не должны забывать. И все, что есть, надо передавать молодежи, — заявил Мирзиеев.

До этого президент России заявил, что День Победы является главным праздником для народов РФ и Белоруссии. Об этом он сказал в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Кроме того, на железнодорожный вокзал Владивостока прибыл Поезд Победы. На перроне гостей встречал военный оркестр, а в ходе церемонии к жителям города обратился заместитель главы администрации Максим Акульшин. Состав представляет собой передвижной музей, посвященный подвигу советского народа в годы ВОВ.