09 мая 2026 в 10:37

Путин: подвиг поколения победителей вдохновляет воинов СВО

Президент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве Президент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что подвиг поколения победителей в Великой Отечественной войне сегодня вдохновляет участников специальной военной операции. Об этом глава государства сказал, выступая на параде Победы.

Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции, — заявил Путин.

Ранее Путин сказал, что советский народ вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией. По его словам, именно СССР внес решающий вклад в разгром нацизма, спас не только свою страну, но и весь мир.

До этого президент на параде Победы заявил, что нацистская Германия планировала геноцид народов Советского Союза, однако не учла стойкость и силу духа его жителей. По словам главы государства, именно несгибаемая воля людей стала непреодолимым препятствием для захватчиков.

Также сообщалось, что ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Семенов передал Путину конверт перед началом парада Победы на Красной площади. Президент некоторое время держал конверт в руках, после чего убрал в нагрудный карман.

