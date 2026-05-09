Ветеран ВОВ на параде передал Путину конверт

Ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Семенов передал президенту России Владимиру Путину конверт перед началом парада Победы на Красной площади. Президент некоторое время держал конверт в руках, после чего убрал в нагрудный карман.

До старта торжественного шествия глава государства пообщался с ветеранами, находившимися вместе с ним на центральной трибуне, пожал им руки и побеседовал с каждым. По традиции ветераны Великой Отечественной войны присутствуют на центральной трибуне рядом с президентом России и зарубежными лидерами, прибывшими на празднование Дня Победы. Среди почетных гостей были участники Великой Отечественной войны Нина Михайловна Данилкович, Степан Гаврилович Едыкин, Семен Яковлевич Люлько и Константин Сергеевич Федотов.

Ранее президент на параде Победы на Красной площади заявил, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма во время Великой Отечественной войны и спас не только свою страну, но и мир. Он подчеркнул, что жители страны всегда будут помнить этот подвиг.