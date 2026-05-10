«Ей бы заткнуться»: в Сети набросились на фон дер Ляйен после 9 Мая

Пользователи социальной сети X призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заткнуться после ее поздравления на 9 Мая. В частности, чиновница поздравила всех с Днем Европы без упоминания роли Советского Союза в победе над нацистской Германией.

Кто-нибудь, проведите этой дьяволице урок истории. Ей бы просто заткнуться, — отметил один из пользователей.

Ранее ирландский журналист Брайан Макдональд подверг резкой критике заявление главы Еврпейской комиссии, в котором она проигнорировала роль Советского Союза в достижении мира в Европе после разгрома нацизма. По его словам, чиновники в Брюсселе превратили 9 Мая в своего рода стерильный праздник, воспевающий их собственную версию «европейских ценностей».

До этого итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне выразил мнение, что всем европейским лидерам стоило бы последовать примеру премьер-министра Словакии Роберта Фицо и посетить Москву в День Победы. Он подчеркнул, что подобный шаг был бы важен для восстановления отношений с Россией и сохранения исторической памяти.