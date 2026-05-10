День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 17:28

«Ей бы заткнуться»: в Сети набросились на фон дер Ляйен после 9 Мая

Пользователи Сети призвали фон дер Ляйен заткнуться после слов на 9 Мая

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Пользователи социальной сети X призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заткнуться после ее поздравления на 9 Мая. В частности, чиновница поздравила всех с Днем Европы без упоминания роли Советского Союза в победе над нацистской Германией.

Кто-нибудь, проведите этой дьяволице урок истории. Ей бы просто заткнуться, — отметил один из пользователей.

Ранее ирландский журналист Брайан Макдональд подверг резкой критике заявление главы Еврпейской комиссии, в котором она проигнорировала роль Советского Союза в достижении мира в Европе после разгрома нацизма. По его словам, чиновники в Брюсселе превратили 9 Мая в своего рода стерильный праздник, воспевающий их собственную версию «европейских ценностей».

До этого итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне выразил мнение, что всем европейским лидерам стоило бы последовать примеру премьер-министра Словакии Роберта Фицо и посетить Москву в День Победы. Он подчеркнул, что подобный шаг был бы важен для восстановления отношений с Россией и сохранения исторической памяти.

Европа
Урсула фон дер Ляйен
9 Мая
критика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В европейской стране открыли памятник Есенину
В Подмосковье такси опрокинулось в ДТП
Одесские военкомы «загремели» в больницу с ножевыми ранениями
Донецкого подростка ранило при детонации взрывоопасного предмета
Названа причина смертельного ДТП под Омском, где погиб ребенок
«Ей бы заткнуться»: в Сети набросились на фон дер Ляйен после 9 Мая
США «отблагодарили» Китай санкциями за фото перед визитом Трампа в Пекин
Назван неочевидный фактор, который заставит ЕС пойти на диалог с Россией
Постпред США при ООН раскрыл планы Трампа на Иран
«До крови»: подростки жестоко избили инвалида в Барнауле
Соседняя страна заявила о готовности «приютить» 5000 американских солдат
Рейтинги Трампа «пробили дно»
Мирный житель получил ранение в ногу при атаке БПЛА на российский поселок
Цыгане штурмуют ТЦК: конфликт на западе Украины, ответ на «бусификацию»
Конец конфликта на Украине, удары в перемирие: новости СВО к вечеру 10 мая
Самолет с зараженными смертельным хантавирусом приземлился
Европу призвали дать мандат Шредеру на переговоры после одной фразы Путина
Погибший в ДТП под Омском ребенок не должен был ехать на соревнования
В Республике Сербской высказались о судьбе совместных проектов с Россией
Россия потребовала от ФРГ признания геноцида советского народа
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.