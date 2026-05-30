Вторая победа в ЛЧ, рекорд, скандальный развод: как живет Матвей Сафонов

Российский футболист Матвей Сафонов второй год подряд выигрывает Лигу чемпионов в составе французского ПСЖ. Как прошел матч, что известно о личной жизни спортсмена?

Как Сафонов дважды подряд выиграл Лигу чемпионов

«Пари Сен-Жермен» победил в финале Лиги чемпионов, обыграв лондонский «Арсенал». В основное и дополнительное время счет был 1:1, но в серии пенальти победу одержали французы. Матч прошел в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».

«Арсенал» открыл счет уже на шестой минуте: отличился Кай Хаверц. На 65-й минуте Усман Дембеле реализовал пенальти, заработанный Хвичей Кварацхелией, и сравнял счет. В серии пенальти победу одержал ПСЖ со счетом 4:3.

В матче с «Арсеналом» Сафонов получил удар по голове. На 26-й минуте голкипер столкнулся с защитником Маркиньосом. После эпизода на поле вышли врачи команды. Сафонову оказали помощь, после чего он продолжил матч. Во время паузы запасной вратарь парижан Люка Шевалье успел начать разминку.

Парижский клуб уже второй год подряд завоевывает главный трофей Европы. В финале турнира 2025 года французы со счетом 5:0 разгромили итальянский «Интер». «Арсенал» ни разу не завоевывал титул.

Ранее издание L'Equipe сообщало, что игроки «Пари Сен-Жермен» получат по €1 млн (около 83,7 млн рублей) в случае победы над лондонской командой. По информации источника, размер этого бонуса был утвержден руководством клуба еще в начале сезона.

Переговоры с администрацией ПСЖ по данному вопросу вели капитаны команды Маркиньос, Ашраф Хакими, Усман Дембеле и Витинья. Отмечается, что точно такую же сумму футболисты парижского клуба получили за прошлогоднюю победу над итальянским «Интером» в финале ЛЧ.

Как Сафонов оказался в ПСЖ и какой рекорд он установил

В июне 2024 года Сафонов перешел из «Краснодара» в ПСЖ. Стоимость трансфера составила €20 млн с учетом бонусов. Вратаря покупали в качестве сменщика итальянца Джанлуиджи Доннаруммы. В прошлом сезоне Сафонов редко появлялся на поле, но выиграл с командой все трофеи — Лигу 1, Кубок Франции, Кубок французской лиги, а также Лигу чемпионов.

В декабре 2024 года россиянин попал на обложку L'Équipe. Это произошло после того, как в игре 1/32 финала Кубка Франции с «Лансом» Сафонов отразил два пенальти в послематчевой серии и помог ПСЖ выйти в следующий раунд. Публикация вышла под заголовком «Хладнокровный страж».

Летом Доннарумма перешел в английский «Манчестер Сити». Казалось, что Сафонов получит больше игрового времени. Однако вместо итальянца ПСЖ приобрел у «Лилля» вратаря Люка Шевалье. Несмотря на его ошибки в некоторых матчах, россиянину долго не давали шанс.

6 декабря 2025 года Сафонов дебютировал в сезоне Лиги 1, сыграв против «Ренна». Счет был разгромным — 5:0 в пользу ПСЖ. Шевалье не вышел на поле из-за травмы. Сафонов не только отразил несколько ударов, но и продемонстрировал уверенную игру ногами. Его процент точных передач составил 81%. Болельщики ПСЖ и французские журналисты высоко оценили его выступление. После этого матча Сафонов стал основным вратарем команды.

17 декабря 2025 года парижский клуб встретился в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго». Основное время поединка завершилось со счетом 1:1. Исход матча решился в серии пенальти. Сафонов не сумел справиться с первым ударом, но затем отразил четыре подряд. Это произошло впервые в истории футбола.

Сафонова признали лучшим игроком матча. Сразу после завершения встречи партнеры качали Матвея на руках. Достижением россиянина восхищались во всем мире. Официальный магазин ПСЖ за несколько часов продал все футболки Сафонова. Фанаты клуба назвали вратаря «королем парижского народа». Глава ФИФА Джанни Инфантино опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию с российским вратарем после финального матча Межконтинентального кубка.

Как сложилась личная жизнь Сафонова

С 2015 года Сафонов был в отношениях с Анастасией Казачек. Через несколько лет футболист сделал ей предложение. В 2021 году у пары родилась дочь Майя. Однако вскоре после появления первенца они расстались. Бывшая жена заявила, что Сафонов изменил ей.

С 2023 года Сафонов встречается со стендап-комиком Марией Кондратюк. Работая стюардессой, девушка часто летала с футболистами «Краснодара» на сборы и выездные матчи. Так она познакомились с голкипером. Сафонов ушел от бывшей жены к Кондратюк. Позднее Казачек заявила, что футболист подал против нее судебный иск. По ее словам, Сафонов не только хочет забрать дочь, но и намерен добиться выплаты алиментов на содержание ребенка — около 13 тысяч рублей в месяц. При этом она отметила, что заработок вратаря составляет порядка 150 млн рублей в год.

Экс-супруга добавила, что во время их совместной жизни футболист не хотел видеть дочь чаще раза в месяц, объясняя это бесконечными тренировками и сборами. Она также приложила фотографию с исковым заявлением, где Сафонов ходатайствует о разделе совместно нажитого в браке имущества.

