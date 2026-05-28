ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 мая 2026 в 19:35

Обладатель Кубка СССР 1960 года Посуэло умер на 86-м году жизни

Михаил (Немесио) Посуэло, 1964 г. Михаил (Немесио) Посуэло, 1964 г. Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Обладатель Кубка СССР по футболу 1960 года в составе московского «Торпедо» Михаил (Немесио) Посуэло умер на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба столичного клуба. Бывший футболист скончался в Мадриде.

Сегодня, 28 мая, в Мадриде на 86-м году жизни скончался чемпион и обладатель Кубка СССР 1960 года, двукратный серебряный призер (1961, 1964) чемпионата Советского союза в составе «Торпедо» Немесио (Михаил) Посуэло <…> Футбольный клуб «Торпедо Москва» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного, — сказано в сообщении.

За черно-белых он провел 72 матча и забил 24 мяча. Помимо «Торпедо», на профессиональном уровне игрок выступал за московский «Спартак» и ленинградский «Зенит».

Ранее в автоаварии в возрасте 41 года погиб призер чемпионата Европы 2012 года по гимнастике Гаэль Да Силва. Он был известным гимнастом, который представлял Францию на Олимпиаде в Лондоне.

Прежде бразильский бодибилдер и блогер Габриэль Ганли скончался в возрасте 22 лет. О его смерти стало известно после того, как сотрудничавшая со спортсменом компания по производству спортивного питания подтвердила данную новость.

Спорт
Торпедо
футболисты
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван самый популярный предмет по выбору на ЕГЭ
Ведьма предсказала судьбу Зеленского, следующий шаг по Украине: что дальше
Пьяный челябинец зарезал соседа и выкинул в окно
Мужчина покончил с собой в столичном тире
В Европе оценили риск войны между Россией и НАТО
В России объяснили, что не так с сельхозпродукцией из Армении
Среди погибших во время хаджа в Саудовской Аравии оказались россияне
Обладатель Кубка СССР 1960 года Посуэло умер на 86-м году жизни
Объемы медицинской помощи по ОМС увеличили для больных сахарным диабетом
Финский политик назвал главные препятствия для мира на Украине
Синдром больного здания: как уборка в офисе влияет на KPI
США оставили письмо Зеленского о поставках ПВО без ответа
Опубликовано видео с крупным градом на Кавказе
Во Франции покончили с рабством и отрезанием ушей
В Госдуме назвали дело беременной женщины «правоприменительным зудом»
Политолог рассказал, к чему приведет миграционный кризис во Франции
Червь поселился в глазу россиянки после укуса комара
Путин заявил о формировании нового уклада промышленности
Суд арестовал пьяную пару, похитившую школьника после драки на пляже
Пятерых членов ОПГ арестовали за торговлю оружием и похищения людей
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.