Обладатель Кубка СССР 1960 года Посуэло умер на 86-м году жизни

Обладатель Кубка СССР по футболу 1960 года в составе московского «Торпедо» Михаил (Немесио) Посуэло умер на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба столичного клуба. Бывший футболист скончался в Мадриде.

Сегодня, 28 мая, в Мадриде на 86-м году жизни скончался чемпион и обладатель Кубка СССР 1960 года, двукратный серебряный призер (1961, 1964) чемпионата Советского союза в составе «Торпедо» Немесио (Михаил) Посуэло <…> Футбольный клуб «Торпедо Москва» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного, — сказано в сообщении.

За черно-белых он провел 72 матча и забил 24 мяча. Помимо «Торпедо», на профессиональном уровне игрок выступал за московский «Спартак» и ленинградский «Зенит».

