18 мая 2026 в 11:27

Экс-гендиректор «Торпедо» признался в подкупе арбитров

Бывший гендиректор московского ФК «Торпедо» Валерий Скородумов признал свою причастность к подкупу арбитров, передает ТАСС. Отмечается, что его дело рассмотрят в особом порядке.

В суд поступило ходатайство государственного обвинителя о рассмотрении дела Скородумова в особом порядке, — уточнили в суде.

Особый порядок предполагает, что фигурант дела признает вину и помогает следствию. Подсудимому не могут назначить срок больше чем две трети от максимального.

Ранее сообщалось, что Скородумов обвиняется в оказании противоправного влияния на результаты матчей Первой лиги (ч. 2 ст. 184 УК РФ). По версии следствия, он подкупил 13 судей ФНЛ, обеспечив победу черно-белых в 17 матчах сезона-2024/25.

До этого суд приговорил главу букмекерской конторы «Мелбет» Николая Ляпустина к восьми годам колонии по делу о хищении почти 700 млн рублей. Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда.

