28 апреля 2026 в 16:57

Суд огласил приговор главе букмекерской фирмы «Мелбет»

Главу букмекерской фирмы «Мелбет» Ляпустина приговорили к восьми годам колонии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Суд приговорил главу букмекерской конторы «Мелбет» Николая Ляпустина к восьми годам колонии по делу о хищении почти 700 млнн рублей, сообщил РИА Новости адвокат бизнесмена. По словам защитника, осужденного взяли под стражу прямо в зале суда.

Суд приговорил к восьми годам колонии Ляпустина, — сказал собеседник агентства.

Новость дополняется…

Общество
букмекеры
суды
приговоры
