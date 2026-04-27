Суд вынес приговор по делу о хищениях при уборке дорог в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хищениях на 48,5 млн рублей

В Екатеринбурге суд признал виновными двух руководителей подрядной организации Романа Жданова и Светлану Тамбовцеву по делу о мошенничестве при уборке дорог, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области. Ущерб бюджету превысил 48,5 млн рублей.

Суд установил, что обвиняемые, совместно управляя субподрядной организацией «Строительство и эксплуатация дорог», в период с октября 2022 года по май 2023 года завышали объемы выполненных работ по контракту на уборку региональных дорог от снега и льда.

Суд признал Романа Жданова и Светлану Тамбовцеву виновными в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Жданову назначено наказание в виде 2 лет колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Жданов был взят под стражу в зале суда. Тамбовцева осуждена на три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 100 тыс. рублей.

Ранее Кассационный военный суд в Новосибирске признал несостоятельными доводы защиты и оставил без изменений обвинительный приговор бывшим сотрудникам полиции и их сообщникам, осужденным за хищение более 260 млн рублей, выделенных для Росгвардии. Фигуранты получили от трех до девяти лет лишения свободы.

