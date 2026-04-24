24 апреля 2026 в 10:58

Суд утвердил приговор офицерам полиции, похитившим более 260 млн рублей

Суд в Новосибирске утвердил приговоры экс-полицейским за хищение 260 млн рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Кассационный военный суд в Новосибирске признал несостоятельными доводы защиты и оставил без изменений обвинительный приговор бывшим сотрудникам полиции и их сообщникам, осужденным за хищение более 260 млн рублей, выделенных для Росгвардии, сообщили в пресс-службе судебной инстанции. Фигуранты получили от трех до девяти лет лишения свободы.

Кассационный военный суд, выслушав доводы защитников и осужденных, признал их несостоятельными и оставил приговор и апелляционное определение без изменений, — говорится в сообщении.

Суд рассмотрел жалобы подполковника запаса Ивана Макавеева, майора запаса Романа Харитонова и предпринимателя Николая Журкова. Последний осужден за посредничество во взяточничестве на сумму 25 млн рублей, а Харитонов — за должностные злоупотребления с тяжкими последствиями.

Макавеев приговорен к пяти годам лишения свободы, Журков — к девяти, Харитонов — к трем годам колонии. Этим же процессом осуждены еще девять человек, которые не стали оспаривать вердикт.

Ранее Мосгорсуд утвердил решение изъять у экс-судьи Верховного суда России Виктора Момотова, а также его компаньона Андрея Марченко имущество на 9 млрд рублей. В рамках иска в доход государства в том числе перешла сеть бизнес-отелей Marton.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Россия прорабатывает отмену виз с двумя странами
Захарова раскрыла важное обещание Японии по Украине
Россиянам перечислили продукты, полезные для пищеварения
В Иране заявили, что не считают окончательным перемирие с США
Москвичам дали прогноз погоды на майские праздники
В Алма-Ате ученица принесла топор в школу
Экс-игрока сборной Латвии хотят лишить лицензии тренера из-за СВО
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
