Суд утвердил приговор офицерам полиции, похитившим более 260 млн рублей Суд в Новосибирске утвердил приговоры экс-полицейским за хищение 260 млн рублей

Кассационный военный суд в Новосибирске признал несостоятельными доводы защиты и оставил без изменений обвинительный приговор бывшим сотрудникам полиции и их сообщникам, осужденным за хищение более 260 млн рублей, выделенных для Росгвардии, сообщили в пресс-службе судебной инстанции. Фигуранты получили от трех до девяти лет лишения свободы.

Кассационный военный суд, выслушав доводы защитников и осужденных, признал их несостоятельными и оставил приговор и апелляционное определение без изменений, — говорится в сообщении.

Суд рассмотрел жалобы подполковника запаса Ивана Макавеева, майора запаса Романа Харитонова и предпринимателя Николая Журкова. Последний осужден за посредничество во взяточничестве на сумму 25 млн рублей, а Харитонов — за должностные злоупотребления с тяжкими последствиями.

Макавеев приговорен к пяти годам лишения свободы, Журков — к девяти, Харитонов — к трем годам колонии. Этим же процессом осуждены еще девять человек, которые не стали оспаривать вердикт.

Ранее Мосгорсуд утвердил решение изъять у экс-судьи Верховного суда России Виктора Момотова, а также его компаньона Андрея Марченко имущество на 9 млрд рублей. В рамках иска в доход государства в том числе перешла сеть бизнес-отелей Marton.