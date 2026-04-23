23 апреля 2026 в 11:47

Суд рассмотрел аппеляцию отставного судьи ВС России Момотова

Мосгорсуд утвердил обращение в доход РФ имущества экс-судьи ВС России Момотова

Мосгорсуд утвердил решение изъять у экс-судьи Верховного суда России Виктора Момотова, а также его компаньона Андрея Марченко имущество на 9 млрд рублей, передает ТАСС. В рамках иска в доход государства в том числе перешла сеть бизнес-отелей Marton.

Суд рассмотрел апелляцию Марченко на решение Останкинского суда Москвы и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу — без удовлетворения, — сказано в решении.

В декабре 2025 года генпрокурор России Александр Гуцан сообщал, что с начала года по инициативе прокуроров утратили доверие и лишились должностей более 700 чиновников. По его словам, сейчас ведется работа по законодательному закреплению последствий таких увольнений, в частности рассматривается возможность введения временного запрета на занятие определенных должностей.

Ранее генеральный прокурор России Александр Гуцан предложил законодательно запретить прием на госслужбу лиц, уволенных за коррупцию в связи с утратой доверия. В 2025 году по искам прокуроров суд изменил формулировку увольнения на утрату доверия для 300 чиновников, а общее число освобожденных от должности по данному основанию достигло почти тысячи человек.

Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

