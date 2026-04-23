Суд рассмотрел аппеляцию отставного судьи ВС России Момотова

Мосгорсуд утвердил решение изъять у экс-судьи Верховного суда России Виктора Момотова, а также его компаньона Андрея Марченко имущество на 9 млрд рублей, передает ТАСС. В рамках иска в доход государства в том числе перешла сеть бизнес-отелей Marton.

Суд рассмотрел апелляцию Марченко на решение Останкинского суда Москвы и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу — без удовлетворения, — сказано в решении.

В декабре 2025 года генпрокурор России Александр Гуцан сообщал, что с начала года по инициативе прокуроров утратили доверие и лишились должностей более 700 чиновников. По его словам, сейчас ведется работа по законодательному закреплению последствий таких увольнений, в частности рассматривается возможность введения временного запрета на занятие определенных должностей.

Ранее генеральный прокурор России Александр Гуцан предложил законодательно запретить прием на госслужбу лиц, уволенных за коррупцию в связи с утратой доверия. В 2025 году по искам прокуроров суд изменил формулировку увольнения на утрату доверия для 300 чиновников, а общее число освобожденных от должности по данному основанию достигло почти тысячи человек.