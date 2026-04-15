Генпрокурор предложил «пожизненный бан» для чиновников-коррупционеров

Генеральный прокурор России Александр Гуцан в ходе выступления в Совете Федерации предложил законодательно запретить прием на государственную службу лиц, которые были уволены в связи с утратой доверия за коррупционные нарушения. По словам главы надзорного ведомства, это позволит очистить кадровый состав госаппарата от недобросовестных служащих. Трансляция заседания доступна на Rutube-канале Совфеда.

Получившие такую «черную метку» не должны иметь возможности повторно поступать на государственную службу, — сказал Гуцан.

В 2025 году по искам прокуроров суд изменил формулировки увольнения на утрату доверия для 300 чиновников. Общее число освобожденных от должности по данному основанию по требованию прокуроров увеличилось на треть и достигло почти тысячи человек.

Ранее Гуцан заявил, что Россия в 2025 году пополнила казну активами стратегических предприятий на 2,5 трлн рублей. По его словам, их иностранные владельцы действовали против интересов страны и финансировали украинскую армию.

Он также заявил, что Генпрокуратура в 2025 году вскрыла системные махинации с помощью инвалидам. По его словам, чиновники по халатности оформляли сертификаты на умерших людей, а организованные группы наживались на незащищенной категории граждан.