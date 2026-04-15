Генпрокуратура выявила аферу с помощью инвалидам за счет «мертвых душ» Генпрокуратура выявила аферы с оформлением соцвыплат на умерших инвалидов

Генпрокуратура России в 2025 году вскрыла системные махинации с помощью инвалидам, заявил глава ведомства Александр Гуцан в ходе выступления в Совете Федерации с докладом «О состоянии законности и правопорядка в РФ в 2025 году». По его словам, которые приводит РИА Новости, чиновники по халатности оформляли сертификаты на умерших людей, а организованные группы наживались на незащищенной категории граждан.

Вместе с тем по халатности работников Соцфонда сертификаты оформлялись на уже умерших людей. Выявлены и организованные преступные группы, и преступные действия с целью наживы за счет инвалидов, — сказал генпрокурор.

В частности, в Челябинской области мошенники на протяжении шести лет получали компенсации по поддельным чекам. Общая сумма ущерба превысила 1 млрд рублей. По факту аферы возбуждено 19 уголовных дел.

