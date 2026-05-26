Россия предложила Азербайджану провести парламентскую встречу в Карабахе

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов предложил организовать межпарламентскую встречу в июне, передает Report.az. Дипломат, выступая с инициативой в ходе деловой панели «Инвестиции в регион Каспия», отметил, что переговоры можно провести в городе Шуша в Карабахе.

Я выступаю за то, чтобы это было не обязательно в Баку, а, может быть, в Карабахе, например в Шуше, чтобы наши парламентарии тоже увидели масштабную работу, которая была проделана на этих территориях, — сказал Евдокимов.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев обсудили предстоящие контакты на высоком уровне. Как отметили в ведомстве, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев до этого заявил, что усилия республики по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура получили международное признание. По словам главы государства, в данный момент ведутся масштабные работы в сотнях населенных пунктов.