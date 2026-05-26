Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 11:34

Россия предложила Азербайджану провести парламентскую встречу в Карабахе

Михаил Евдокимов Михаил Евдокимов Фото: Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов предложил организовать межпарламентскую встречу в июне, передает Report.az. Дипломат, выступая с инициативой в ходе деловой панели «Инвестиции в регион Каспия», отметил, что переговоры можно провести в городе Шуша в Карабахе.

Я выступаю за то, чтобы это было не обязательно в Баку, а, может быть, в Карабахе, например в Шуше, чтобы наши парламентарии тоже увидели масштабную работу, которая была проделана на этих территориях, — сказал Евдокимов.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев обсудили предстоящие контакты на высоком уровне. Как отметили в ведомстве, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев до этого заявил, что усилия республики по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура получили международное признание. По словам главы государства, в данный момент ведутся масштабные работы в сотнях населенных пунктов.

Власть
Азербайджан
Россия
Карабах
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин провел рабочую встречу с президентом РСПП в День предпринимательства
Чешскому дипломату заявлен протест из-за ареста священника
Хирург рассказал о причинах хронической усталости
Губерниев назвал причину поражения «Краснодара» в суперфинале Кубка России
Россиянам рассказали, что делать при встрече с летучей мышью
Вооруженные силы России продвинулись в Сумской области
«Деньги идут в яму»: Захарова раскрыла судьбу выделяемых Киеву средств
Самый добрый кондуктор Петербурга рассказал о нападениях соседей
Поиски Усольцевых: последние новости 26 мая, опровержение СК, новые версии
Путин предложил способ решения стоящих перед ОДКБ задач
Роспотребназор назвал виновника отравления кадетов в Красноярске
Цветы, коньяк, фрукты: сколько денег потеряет Армения без рынка России
В Баку начался судебный процесс по апелляции карабахских сепаратистов
Лидер «Спартака» намекнул на уход из команды
Появились жуткие подробности убийства отца студентом-отличником из Липецка
В МИД Польши ответили на вопрос об эвакуации дипломатов из Киева
Названа самая дешевая страна для отдыха россиян
«Пробы ставить негде»: мигрант едва не изнасиловал дочь участника СВО
В Рособрнадзоре напомнили, что допустимо держать на столе в ходе сдачи ЕГЭ
Адвокат оценил допрос митрополита Илариона в Чехии
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
Мир

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.