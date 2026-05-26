В Рособрнадзоре напомнили, что допустимо держать на столе в ходе сдачи ЕГЭ Рособрнадзор: на столе выпускников во время сдачи ЕГЭ могут лежать лекарства

На столе выпускников во время сдачи ЕГЭ, помимо ручки, экзаменационных материалов и черновиков, могут лежать лекарства, бутылка воды, перекус и паспорт, пишет НСН со ссылкой на Рособрнадзор. На экзамен по математике разрешено дополнительно принести с собой линейку, по географии, химии или биологии —непрограммируемый калькулятор, а по физике — оба этих инструмента.

На экзамене по химии старшеклассников обеспечат материалами, содержащими электрохимический ряд напряжений металлов, а также таблицу Д.И. Менделеева и растворимости солей, кислот и оснований в России, уточнили в ведомстве. Кроме того, выпускникам, сдающим географию, дадут политическую карту мира и административную карту России. На экзамене по информатике в распоряжении учащихся будут компьютеры с установленным ПО, а на ЕГЭ по литературе — орфографические словари.

Ранее преподаватель, разработчик экзаменационных материалов кандидат исторических наук Сергей Стецюк заявил, что при подготовке к ЕГЭ не следует полагаться на задания прошлых лет. По его словам, их непременно нужно сверять с текущей спецификацией, так как задания ежегодно меняются.