Стало известно о продвижении российских войск в Сумской области

Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Запселье в Сумской области, сообщил Telegram-канал «Иди и смотри». По словам источника канала, село полностью зачищено от сил противника.

В публикации говорится, что ВС РФ проводят операцию по формированию буферной зоны в Сумской области. Задача зоны — снижение угрозы обстрелов приграничных территорий со стороны Украины. Сейчас российская армия продолжает развивать наступление.

Ранее военный эксперт, участник СВО, советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что оптимальный размер буферной зоны должен быть равен дальности полета беспилотников Вооруженных сил Украины. По его словам, сейчас благоприятное время для наступательных действий ВС России, так как техника может двигаться без проблем из-за отсутствия распутицы и природных препятствий.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что военнослужащих 160-й бригады ВСУ, направленных под Сумы, якобы заранее предупредили, что никто из них не выживет, и взяли у них образцы ДНК. По данным источника, биоматериал военных был помещен в контейнеры, которые используются иностранными клиниками, занимающимися трансплантацией органов.