26 мая 2026 в 13:07

Шойгу раскрыл, против кого направлены военные учения в Европе

Шойгу: военные учения в Европе направлены против России и Белоруссии

Проводимые в Европе военные учения «без всякого камуфляжа» направлены против России и Белоруссии, заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу по итогам заседания Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, европейские учения имеют антироссийскую направленность, передает ТАСС.

Обменялись мнениями и последней информацией об учениях, проводимых в Европе с явной антироссийской или можно назвать, антисоюзной — Союзное государство России и Белоруссии, направленностью. Сегодня одновременно проходит семь учений. И все они без всякого камуфляжа направлены как раз против нас, — заявил Шойгу.

Шойгу также уточнил, что в ходе заседания участники также обменялись мнениями по широкому кругу вопросов безопасности, и не только в рамках ОДКБ. По его словам, обсуждались ситуации на Ближнем Востоке, на Украине, а также происходящее на западных рубежах и связанные с этим угрозы.

Ранее Шойгу заявил, что странам Запада есть чему поучиться у России в части работы систем ПВО. Он отметил, что прилет беспилотников из Украины в Прибалтику на Северо-Запад предполагает либо полное отсутствие ПВО и слепоту, либо причастность этих стран.

