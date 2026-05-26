Песков назвал исчерпывающим заявление МИД России об ударах по Киеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Министерства иностранных дел РФ относительно ударов по военным объектам в Киеве полностью исчерпывающим. Таким образом он ответил на вопрос представителей СМИ о том, какими именно будут эти удары, передает пресс-служба Кремля в канале на платформе МАКС.

В заявлении МИД (об ударах по военным объектам в Киеве. — NEWS.ru) все исчерпывающе было сказано, — сказал Песков.

Ранее в МИД РФ заявили, что ответные удары будут наноситься по расположенным в Киеве командным пунктам и местам принятия решений. В связи с этим иностранцам, включая сотрудников дипмиссий и представительств международных организаций, рекомендовано срочно уехать из столицы Украины. Атаки станут ответом на обстрел ВСУ колледжа в Старобельске.

Кроме того, посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник отметил, что предстоящий удар способен усмирить киевских чиновников на фоне неспособности их ПВО перехватывать российские ракеты. Так представитель внешнеполитического ведомства отреагировал на статьи в украинских СМИ про «Орешник».