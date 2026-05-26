Школьник переломал позвоночник под колесами автобуса из-за пьяного мужчины Пнувший ребенка под колеса автобуса житель Химок предстанет перед судом

Пнувший ребенка пьяный житель Химок предстанет перед судом, следует из сообщения подмосковной прокуратуры в Telegram-канале. Мальчик попал прямо под колеса подъезжающего к остановке автобуса. Школьник получил закрытый перелом позвоночника и перелом плечевой кости.

Химкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о причинении 11-летнему мальчику средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, — сказано в сообщении.

