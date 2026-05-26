Школьник переломал позвоночник под колесами автобуса из-за пьяного мужчины

Пнувший ребенка под колеса автобуса житель Химок предстанет перед судом

Пнувший ребенка пьяный житель Химок предстанет перед судом, следует из сообщения подмосковной прокуратуры в Telegram-канале. Мальчик попал прямо под колеса подъезжающего к остановке автобуса. Школьник получил закрытый перелом позвоночника и перелом плечевой кости.

Химкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о причинении 11-летнему мальчику средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, — сказано в сообщении.

Ранее полиция начала проверку из-за видео в интернете, на котором мужчина нецензурно бранится и избивает маленькую девочку в подмосковной Балашихе. Он угрожал закрыть ребенка дома на все лето. Очевидец пытается заступиться за школьницу, но мужчина уверял, что он ее отец.

В Благовещенске до этого двоих местных жителей задержали после нападения на подростка, у которого под угрозой пистолета похитили гаджеты. По данным следствия, злоумышленники избили несовершеннолетнего и скрылись с места преступления. Они несколько раз ударили его кулаками по голове.

